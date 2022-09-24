停車場人肉霸位　女子惡人先告狀　終刮花鄰車惹禍

本港車多人多，泊車位「一位難求」。有車主在社交平台反映，日前在粉嶺華心邨停車場尋拎電動車充電車位，期間遇到「人肉霸車位」的情況。據事主拍攝的影片可見，一名黃衣女子站在一空置充電車位，堅拒離開及阻礙車主泊車，「我嚟先㗎，架車依家兜緊過嚟」，其後揮手示意白色Tesla的白衣男司機駛進其車位，車主見狀拒絕離開。雙方期間僵持不下，擾攘期間女子情緒激動，開車門欲與車主爭論時「殃及池魚」，刮花旁邊另一輛正在充電的私家車。有關片段引起網民關注，不少人斥責女子行為自私，又指女方得不償失、自作自受。

網傳影片可見，拍片男車主駛至空位打算泊車，並要求女子離開，後者以帶有鄉音的廣東話回應及拒絕，在車主多次要求下女子仍然不為所動。車主最後直接落車質問，「停車場都人肉霸位，呢度唔係咪錶喎」。惟女子無視質問，又揮手示意白色電動車的白衫男司機駛進車位。男車主見狀質疑，「為咗慳半個鐘泊車優惠，喺度兜圈」。雙方擾攘期間，白衣男子下車欲拉女子上車離開，惟女方疑不忿車主拍片，要求他刪除影片並聲稱要報謦處理，期間氣憤大力開門，撞向隔離車位、正在充電的私家車車頭；該車司機亦下車查看情況，無奈表示「你哋搞掂先啦」。影片未有交代後續情況，只見車主及女子仍然爭執當中，亦未知最後有否報警處理。