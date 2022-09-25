九巴電巴行駛安達臣213M線　吸引數百巴士迷搭頭班車

九巴車隊引入16輛新一代純電動單層巴士陸續服役。昨日(24日)起電巴獲調派到安達臣道發展區的213M線服務，來往安泰邨及藍田站的循環線，該路線需途經上山及落山的路段，這是第7條獲批行駛的新能源巴士的路線。九巴昨向乘搭「頭班車」的乘客派發限量襟章及搭乘證書，高峰期吸引數百名巴士迷「捧場」。

九巴安排行走213M的電巴班次，在12時半出發首航。有巴士迷昨晨3、4時起床從東涌出發，到場搶搭「頭班車」。在上午11時許，現場已大排長龍，數百名巴士迷在場輪候，人龍長度超過150米，延伸至安茵街。由於反應熱烈，九巴亦罕有地在首航班次安排兩部巴士共同載客。九巴透露，每部單層電巴載客量為81人，電巴自今年4月投入服務，其餘路線包括途經九龍區核心路段的1、1A、6、11D、14B及203C線。

安達臣道新發展區位置「隔涉」，距離最快可到達的港鐵藍田站需約20分鐘以上車程，最快於2024年陸續有公營房屋入伙，對外交通需求緊張。九巴表示，自2016年起服務該區居民，由最初的6條巴士線，發展到現時13條，九巴指會繼續投放資源，與運輸署合作，為該區居民服務。