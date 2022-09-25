公屋首派凶宅　港媽不滿環境差三次「彈飛」　引網民熱議　

香港房屋問題一向嚴重，據房屋署統計，至今年6月尾，有逾14萬宗一般公屋申請，平均輪候時間高達6年。輪候時間長，但並非人人都能獲派心儀的安樂窩。早前有港媽於社交媒體發文，表示首次派獲油塘凶宅，而二派及三派亦不合心意，分別為井字型單位及底層單位，「地庫L1，衰到無人有」，令其大為不滿「激到暈」，只好放手一搏，等待終極四派「焗住要博四派」。

該名港媽一家四口輪候，首派至三派4個月，首派的油塘油麗邨卓麗樓l單位內曾發生自殺或意外死亡事件，第二三次則是環境不佳，於是全然拒絕。貼文在社交平台引起熱話，有網民認為該港媽要求太高，浪費機會「派油塘都唔要就抵死啦」、「住公屋又要交通方便先要，即是唔急需啦」、「派屋，派到買樓咁」、「如果急需嘅，總好過住劏房或瞓街」；亦有評論指自己輪候多年「我等咗十二年，莫講話跳樓，吊頸，燒炭，凶宅都未有一間比我睇」；但有網民則與該港媽感同身受，「我都係等4派，一齊加油」；更有人指摘房屋署做法不妥「好心有問題既自殺單位，比返特快隊啦」、「呢期冇新樓 啲骨就出晒黎」；以及不少市民予以祝福「祝四派心水樓」、「通常第四派應該都好嘅」。

一般受歡迎程度較低的公屋單位會於「特快公屋編配計劃」供市民揀選，包括凶宅等，房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉表示，疑因計劃一年一次，相關單位放置時間太長，於是房屋署派與一般申請者，供其選擇，但是不會計算作一次有效編配，故出現「四派」的情況。