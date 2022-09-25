外籍男女漠視抗疫防線　搭街渡除罩吸煙親面

東網接獲讀者爆料，指一批為數約30多人的外籍男女，昨晚(24日)8時許，在南丫島模達灣涉犯禁群聚開派對，期間有人無戴上口罩，島上居民唯恐傳播新冠病毒及遭受滋擾，於是報警。一艘水警輪接報到場，2名警員登岸將該批人士趕離現場，但未知有否發出定額罰款通知書。

讀者提供短片，該批外籍男女於晚上10時許乘街渡返回香港仔，當時街渡上有約40多名乘客，而該批外籍男女當中，部分人未有戴上口罩或將口罩拉下，於船上肆意高談闊論，更有人吸煙、飲酒及進食；其中1名無戴口罩外籍女子，與一名同樣無戴口罩的外籍男子打招呼，並上前擁抱及親面。3名坐於船尾的本地乘客，均自覺地全程戴上口罩，有乘客對該批外籍人士的舉動不禁側目，更有乘客報警求助。

警方表示，昨晚8時許接獲市民報案，指有40多名外籍男女在南丫島一艘船上群聚，警員到場發現船上空無一人，案件列作投訴。另外，警員接獲街渡上的乘客報案後，趕抵香港仔魚類批發市場一帶調查，並發現該批外籍男女，有部分人並無戴上口罩，警員向他們發出口頭警告後，予以放行。