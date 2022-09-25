東方日報A1：一水之隔三種碼　一疫多制眼都花

新冠肺炎纏繞不休，同處大灣區的粵港澳僅一水之隔，但三地卻「一疫多制」令通關遙遙無期，單論三地各自採用的「粵康碼」、「澳門健康碼（澳康碼）」及本港的「疫苗通行證」已不能互通，粵澳採用紅黃綠三色碼，本港則用紅黃藍碼，並且三地的三色碼定義亦不相同（詳見表）。學者指，港府去年為通關特設「香港健康碼（港康碼）」，同樣跟粵澳採用紅黃綠三色來區分，但該系統「整完唔用」，再於今年另設紅黃藍三色的「疫苗通行證」於本港廣泛使用，批評當局辦事習慣架屋疊床，令人無所適從「眼都花」，亦不利三地恢復通關。

新冠肺炎爆發初期，內地多個省市已實施健康碼制度，而廣東省使用的「粵康碼」則採用紅黃綠三色，區分確診者、有染疫風險者和非防疫重點人群，省內市民都要憑碼出入場所。

澳門當局及後亦效法內地，推出同樣為紅黃綠三色的「澳康碼」，區分確診者、有染疫風險者和與疫情無關人士，澳門市民同樣憑碼出入場所，而「澳康碼」已與「粵康碼」互認，粵澳兩地亦早已恢復免檢疫通關。

反觀本港的健康碼制度與粵澳有所分別。港府雖然於去年12月為與內地及澳門恢復免檢疫通關而推出「港康碼」系統，以紅黃綠三色來區分確診者、有染疫風險者和其餘人士，但該系統只供市民入境內地及澳門時，憑其持有的「港康碼」於網上轉換成「粵康碼」及「澳康碼」，再於內地及澳門使用，然而通關始終無期，「港康碼」系統開通至今仍未使用。

港人日常出入餐廳及其他表列處所使用的健康碼實際為「疫苗通行證」，該措施於今年2月配合「安心出行」手機應用程式來推行，初期只設藍碼，目的為使市民接種新冠疫苗。當局再於今年8月增設紅碼及黃碼，分別區分確診者和從海外及台灣抵港人士。

此外，「疫苗通行證」亦於今年5月起適用於經「來港易」計劃由廣東省及澳門抵港的非港人，他們須到指定郵政局申辦「臨時疫苗通行證」後方可出入餐廳及其他表列處所；當局再於本月收緊「來港易」計劃人士申辦「臨時疫苗通行證」的要求，須他們接種新冠疫苗。

隨着港府宣布擴大「來港易」計劃至所有內地城市，無染疫的內地旅客抵港後持有的「臨時疫苗通行證」藍碼，與其所在內地城市採用的健康碼不同。香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強擔心情況或令內地旅客抵港後配合防疫要求感到混亂，無所適從。他指，健康碼事件反映的一疫多制可能令內地官員與港府商討通關時有猶豫，不利通關，「始終標準化是好一些」。

陳又批評港府弄好了「港康碼」卻棄而不用，再橫生另一個「疫苗通行證」來逼市民打針，反映當局辦事習慣架屋疊床，他認為當局必須調整，與內地看齊，不應帶頭製造混亂。

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