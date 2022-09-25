葵涌派對房間及無牌樓上吧犯禁　拉4負責人票控44男女

葵青警區特別職務隊、反三合會行動組、葵涌分區特遣隊及雜項調查隊，昨日(24日)晚上約9時40分於區內展開代號為「擎峰」的反罪惡行動，突擊巡查工業街一懷疑樓上派對房間及葵豐街一無牌樓上酒吧，並在策略性位置設置路障及進行高姿態巡邏。

行動中，葵青警區特別職務隊於該懷疑樓上派對房間拘捕一名27歲姓袁男負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》。房間內7名男子及4名女子(25至27歲)，則涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》及《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》，警員遂向他們發出定額罰款通知書。

葵青警區反三合會行動組於該無牌樓上酒吧拘捕2男及1女負責人(26至39歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》、販毒及無牌賣酒。樓上酒吧內20名男子及13名女子(17至45歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》，警員遂向他們發出定額罰款通知書。另外，新界南警察機動部隊在葵豐街截查並發現一名被通緝人士。經初步調查，警員遂拘捕該名25歲姓林被通緝男子。