無針流感疫苗可減學校安排接種壓力　團體指噴鼻式可避幼童痛楚

冬季流感季節即將殺到，有教育團體調查發現，逾3成學校因擔心學生哭鬧或受傷、難安排時間及人手應付家長查詢等原因，未曾安排校內接種流感疫苗；逾6成半受訪者指如政府提供噴鼻式疫苗會提升安排學校接種意願，認為無針疫苗可以減輕校方壓力。有受訪小學校長表示，政府應簡化預約到校接種程序，以免錯失最佳接種時間。

香港幼兒教育人員協會於3月底以問卷調查形式，訪問約150名教職員，當中過半為校長。3成半受訪者認為在校內接種新冠疫苗及流感疫苗會有困難。該協會認為噴鼻式流感疫苗可避免幼童痛楚，又指現時宣傳不足，影響家長選擇，希望政府加強宣傳，並呼籲政府將噴鼻式疫苗擴展至初小學。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，無論接種針劑或噴鼻式疫苗皆可預防流感，最重要讓家長可以選擇，又指噴鼻式疫苗適用於2至49歲人士，透過鼻腔產生抗體形成黏膜保護，防止病毒從呼吸系統傳染他人，而傳統針劑的年齡限制較少。

崔表示，政府的態度傾向觀察接種噴鼻式疫苗的安全性和有效性，因此初期只採購約2萬劑，他預計本港學校共需十多萬劑，建議政府盡快向學界了解需求，增加採購量。政府專家顧問、港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅指，因社會上的流感抗體仍然偏低，預計今年冬天流感肆虐的機會較新冠肺炎大。他續稱，市民中招後，上呼吸道細胞免疫力會受破壞，增加感染流感機會。另外，孔估計口罩令及疫苗護照政策會維持一段時間，但其他防疫措施在疫情受控下有機會放寬，而旅客在機場完成快速測試、核酸檢測過程迅速，相信在機場環境下不會引起聚集風險。