警破偷車集團拘兩男　5失車丟失貴金屬零件

本港近月發生多宗汽車及車輛零件失竊案，警方新界北總區重案組接手調查，鎖定一個偷車集團，相信他們針對特定車款及品牌，與今年5月起18宗同類案件有關，案中失物總值約110萬港元。警方於上周四起一連三日，展開代號「諜網」行動，成功拘捕該集團2名男主腦(俱38歲)，並起回5輛失車。

警方指，該偷車集團會安排車手，駕駛歐洲跑車前往僻靜街道或爛地停車場，當發現目標車輛後，其他成員便會在幾分鐘內撬開車門及匙膽，並將車駛往偏僻地方，拆走車上部分零件，又或將車套上假車牌進行其他罪案。被捕兩男子分別涉嫌「車輛盜竊」、「車內盜竊」、「行使虛假文書」、「無牌駕駛」、「駕駛時未有第三者保險」及「不付款而離去」，目前已被扣查，警方不排除有更多人被捕。

行動中，警方分別在屯門、元朗及天水圍起回其中5輛失車，發現多輛日本品牌混能車，被人拆走車內連接死氣喉的催化器，相信犯罪集團覷準催化器含有貴金屬成分，從而轉售圖利。此外，失車亦包括多輛款式低調的七人車，相信用作犯案時掩人耳目。警方提醒車主避免將座駕通宵停泊僻靜街道，並應安裝具有即時上載影片功能的車Cam，以免被賊人有機可乘。