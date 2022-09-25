梅窩越野單車練習場擬今年底開放　總長約13公里

梅窩是本港郊遊熱門地點，未來或更成為越野單車發燒友的聚腳點。發展局局長甯漢豪分享，梅窩越野單車練習場預計於今年12月開放。作為香港首個建造，同時是亞洲地區最大型的場地之一，該練習場佔地約4.5公頃，連同附近的路徑組成全長約13公里及五級難度分級的越野單車徑。

目前，漁農自然護理署在郊野公園現已闢設有15條指定的越野單車徑，當中3條位於南大嶼山，包括貝澳至狗嶺涌、芝麻灣段，大嶼山越野單車徑早於2017年開放，共約31.5公里。甯漢豪透露，大嶼山越野單車徑工程至今已經超過八成完工。

為了解大嶼山推動保育、可持續休閒和康樂設施的工作，甯漢豪昨（24日）實地考察越野單車練習場外，亦到訪水口灣及東涌社區聯絡中心。其中，水口灣由多種海岸生境組成，包括紅樹林、潮間帶沙灘及泥灘、大石群及石灘，孕育超過560多種陸地和海洋物種，更是香港為數不多的瀕臨絕種的馬蹄蟹繁殖地之一。至於去年底設立的東涌社區聯絡中心，前秒是港珠澳大橋的兩層高地盤辦公室，經翻身及改建而成。中心內設有專題展覽區、多項互動展品及模型，讓訪客了解大嶼山發展及保育的項目，以及增加對大嶼山自然、文化及歷史的認識。

就政府早年為大嶼山制訂「北發展，南保育」發展方向，甯漢豪指，「做好『南保育』也要有好的配套設施，讓市民好好地享受和欣賞大嶼南的珍貴資源。」經實地考察，指往後還有很多空間發揮，如改善目前仍然比較迂迴的鄉郊道路、推動優質旅舍、營地、鄉郊文化設施等等。