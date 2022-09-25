盧寵茂稱未有條件「0+0」　有空間放寬社交距離措施

明天(26日)起將實施海外及台灣經機場入境人士檢疫減至「0+3」、即毋須酒店檢疫，改為居家三天醫學監察，期間無確診可上班上學，但不可以去食肆等處所，醫務衞生局局長盧寵茂今日(25日)在電視節目表示，現階段不調整至「0+0」、即完全免檢疫，是因為數據顯示不合適，但他承認有空間放寬社交距離措施，會加快處理。

盧寵茂表示，現時社區檢測確診比率都是大概百分之一左右，但外地來港的旅客仍然是百分之三，是三倍的風險，而外國有很多新的變種病毒。被問到是否等於永遠都不能實施「0+0」時，他指要考慮兩個因素，包括在一、兩個月後，確診比率會否繼續下降；另一個決定因素，是疫苗接種率能否繼續上升，能夠保障醫療系統。

對於接連有專家認為，現時輸入確診個案佔本港整體比例少於半成，不會對醫療系統構成明顯壓力，建議若這個情況不變，可改為「0+0」，他則有所保留。至於要符合甚麼條件，甚或政府提出「復常路線圖」，盧稱變數太多及有難度，只強調要記住年初的第5波嚴峻疫情。他又表示，政府作為總工程師，帶着700萬人去走這條抗疫的路，必須要確定道路穩妥，是不會路毀人亡。

不過，他承認本港新增確診數回落，公立醫院非緊急服務快將恢復至8成，有空間放寬社交距離措施，至於是否在下月5日措施到期後調整，他只稱會盡快做。他早前曾稱「跟病毒共存，等於共赴黃泉」論，他解釋，很多事情變了，包括接種率提升、應對疫情能力及醫院系統加強等，他強調，就算病毒可能在社會繼續存在，當局減感染等立場一直不變。他不認為今次入境檢疫調整，影響跟內地通關，因為現時過關前要核酸檢測，兩周內三萬人次，只有一人確診，檢疫後確診比率只有百分之0.5。