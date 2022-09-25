政界指檢疫「0+3」順應民意　不影響向內地爭取通關

政府調整海外人士入境檢疫安排，由現時的「3+4」改為「0+3」，有政界人士今日（25日）表示，支持政府調整至「0+3」安排，認為是符合市民期望，順應民意，但他指入境人數可能會隨之急增，提醒機場及酒店業界要做好準備，市民外遊亦要小心防疫。

被問及放寬至「0+0」的時間表，政界人士表示，認同政府逐步放寬的做法，相信疫情如果逐步回穩，就能實施「0+0」。 他認為，放寬措施不會影響向內地爭取通關，指兩地政策並無牴觸，又相信確診數字愈來愈低時，就能逐步增加內地「健康驛站」的名額。他希望「健康驛站」不要集中在深圳，例如讓入境內地的港人到東莞檢疫，再配以閉環式管理。

另外，前醫院管理局行政總裁梁栢賢今日亦於社交平台上撰文表示，放寬「0+3」是復常一大進展，不過由於訪港旅客大多是短途客，若不盡快放寬社交距離措施及食肆防疫限制，旅客到港後便不能到食肆及其他消費場所，來港旅遊的吸引力亦會下降。加上香港市民因抗疫疲勞，會紛紛離港報復式消費，留港消費的市民說會減少，若沒有旅客來港填補缺口，零售、食肆便會雪上加霜，故認為港府應盡快放寬社交距離措施等，幫助本港的經濟民生。