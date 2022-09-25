天文台料「奧鹿」對港威脅不大　環保署預測今明空氣差

「秋分」已過，代表秋季已屆中旬，至於打風機會似乎不高。天文台今日(25日)表示，按照現時預測路徑，位於菲律賓以東的超強颱風「奧鹿」，會在明日(26日)凌晨進入南海，隨後一兩天橫過南海中部，移向越南中部一帶，並與香港保持700公里左右的距離，對香港的直接威脅不大。

此外，環境保護署預料，本港今日及明日下午部分時間風勢微弱，不利於空氣污染物擴散，珠江三角洲背景臭氧及粒子污染水平較正常為高，故今明兩天一般及路邊監測站的健康風險級別或會達高或以上水平。截至今午4時，本港18個一般及路邊監測站錄得「中級」或以上健康風險，其中屯門空氣質素健康指數最高達8，屬於「甚高」水平，兒童及長者和患有心臟病或呼吸系統疾病的人士，應盡量減少戶外體力消耗和在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙地方。

在今午4時，奧鹿集結在馬尼拉之東北偏東約140公里，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，靠近並橫過呂宋。天文台續指，受東北季候風影響，本港會在本周二(27日)及周三(28日)吹東至東北風，風勢頗大，亦有幾陣驟雨。而一個廣闊低壓區會在本周後至下周初為南海中北部帶來不穩定天氣，但其發展存在變數。