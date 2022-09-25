料長新冠患者眾需跟進　高永文倡善用中醫藥

新冠肺炎疫情纏港接近3年，近日終於逐漸緩和。前食物及衞生局局長高永文今日(25日)在一個有關中西醫改善長新冠的醫學研討會上表示，新冠疫情尚未完結，但形容總有「退幕」的一天，屆時病毒或已變成不太嚴重的疾病。不過，他強調要留意疫情帶來的後遺症，預計會有龐大數目的「長新冠」病人需要跟進，建議可善用中醫藥優勢。

高永文另指，新冠疫情期間，社區已建立具規模的中醫門診網絡，中醫界也率先推出遙距診症，期望政府利用「沙士」經驗，設立康復者中心。醫管局或政府也能牽頭，加上各大學醫學院的參與，及早組織專家制定治療新冠後遺症的指引，收集需要治療的病人數目、病況等資料，並加強中西醫及公私營協作，將病人分類分流，減低新冠後遺症對公共醫療體系的壓力。

中文大學醫院行政總裁馮康則表示，期望衞生署可在明年初向中大醫院批出執照認可，讓院方日後能以中西醫結合診所模式，拓展中醫服務。他透露，自己在2003年曾感染「沙士」，隨後曾出任有關沙士病人互助組織的主席，他回望當年的病人「後沙士」徵狀，跟現時的「後新冠」病狀相似，當時也有協助病人以中醫接受治療。