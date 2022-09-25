政Whats噏：3議員開聯合辦事處　三角關係互補不足

議員之間開設聯合辦事處，都係希望取長補短，將對服務市民嘅效用達致最大化。議員顏汶羽、陳仲尼及黃俊碩3人喺九龍東嘅聯合辦事處今日(25日)開幕，結合商界、專業界及地區力量，互補不足咁話。

顏汶羽喺社交網站提到，自己喺九龍東嘅8個議員辦事處正式開幕，又特別感謝陳仲尼、黃俊碩喺九龍東開設聯合辦事處，係結合商界、專業界及地區力量，互補不足，集結力量，服務好九龍東。又感謝九龍東70多萬居民嘅支持、鼓勵及鞭策。

至於黃俊碩喺九龍東嘅2個議員辦事處亦喺今日開幕。而作為功能組別議員，唔少朋友都問佢有冇開地區議辦嘅必要，黃就認為雖然自己係會計界功能界別議員，但立法會牽涉嘅議題除咗會計相關議題，即工商、經濟、發展、金融等外；亦會牽涉到唔少民生議題，包括醫療、住屋、交通、養老等。而呢啲民生議題與我哋日常生活密不可分。接觸街坊及地區議員辦事處正正可以補充呢方面認知嘅不足，從而更好地服務香港。

另一邊廂，議員黃元山與李鎮強喺南區黃竹坑嘅聯合辦事處亦喺今日正式開幕。李笑言，自己同黃元山可以話係「黃才李貌」，對方德才兼備，自己則「靠樣搵食」喎。二人於去年嘅立法會選舉時，選舉號碼相連一齊，所以喺好多選舉活動上都有交流，可謂「不打不相識」。李又到提到，黃擅長政策研究，而自己則有多年地區服務經驗，執行力方面有優勢，二人可謂一拍即合。

黃元山則指，議會工作及智庫工作要一脈相乘，相輔相乘。如何令智庫嘅政策落地是佢嘅目標，事實上都有好大空間。又提到南區係一個多元化社區，既有寮屋、公屋，又有豪宅、商業區、工業區。而南區正經歷一個蛻變嘅過程，政府正在推進「躍動港島南」計劃，亦有公屋重建、工廈活化等項目進行。自己會懷著謙卑嘅心去服務南區居民，並與扎根南區多年的組織合作，建立緊密的社區網絡，積極為市民謀求福祉。