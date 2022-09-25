習烏都語拉近師生距離　少數族裔學校教師獲獎

由香港教育工作者聯會(教聯會)舉辦的首屆「十大最『美』教師選舉」頒獎典禮於今日(25日)舉行，旨在表揚老師的師德和貢獻，宣揚尊師重道風氣。有得獎教師為更了解學生，修讀伊斯蘭初階課程和學習烏都語；亦有老師化身「考生」與學生一起應考文憑試(DSE)模擬試。教育局副局長施俊輝表示，優秀的老師通常具備4大特質，包括持有理想信念、道德情操、紮實學識，以及仁愛之心，他指局方一直肯定老師的努力和成就，亦會持續為老師提供更多培訓機會。

其中一位得獎教師王家俊任教伊斯蘭脫維善紀念中學，為全港唯一伊斯蘭教的學校，他為更了解及與同學們溝通，修讀了伊斯蘭初階課程和學習烏都語，亦再進修社工碩士課程，更好地協助年輕人成長。另一位得獎者佛教黃允畋中學的王家駒，自文憑試開始，便與學生一起報考模擬試，他認為以「考生」身份應考不止能明白學生應考時的感受及盲點，最重要是帶出對同學的支持。

得獎者之一的崔婉琪，於順德聯誼總會翁祐中學任教，曾有任教的學生參與日內瓦發明展，她堅信科學老師有著重大使命，可以透過有意義的學習經歷，培養同學們對科學的興趣。來自賽馬會萬鈞毅智書院的張琳老師表示，她相信教育工作者應有一顆父母心，不應只教「好學生」而應「教好學生」。她指自己堅持「人人可教，皆可成材」的理念，運用不同教學策略，引導學生追尋夢想，創造未來。得獎老師以推薦提名形式選出，來自10所學校，分別為：崔婉琪老師、張琳老師、王家俊主任、王家駒老師、陳潔珍老師、黃兆儷老師、曾業芳主任、謝玉琼老師、王偉芬老師、古凱寧老師。