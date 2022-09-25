疫下「困獸鬥」易抑鬱　逾7成中學生親子關係差

新冠肺炎疫情下，家長和子女在家相處的時間增多，亦較易產生摩擦，甚至形成「困獸鬥」局面。有團體於去年10月至今年6月期間，收集了1,192份中學生問卷，了解他們整體精神健康狀況、生活滿意度及親子關係等，結果顯示有逾3成半學生有疑似抑鬱的徵狀，包括對自己未來無希望、無愉快的感覺等，當中逾3成受訪者更呈中度至非常嚴重的抑鬱；亦有過半數學生呈焦慮徵兆，如害怕出醜、口乾和顫抖，要尋求協助，當中尤以「與家人相處」一項對學生整體的精神健康影響最大，超過7成學生認為自己與父母關係欠佳。

負責計劃的浸信會愛羣社會服務處幹事方致程表示，心理壓力源自對日常生活的不滿，正值青春期的中學生經歷著生理、心理、認知等多方面的轉變．而親子關係亦會同時產生變化。惟只有不足2成學生自覺雙親關係理想，且有關學生的精神健康亦顯著較差，可見良好的親子關係是保護青少年心裏健康的重要因素。計劃單位主任馮澤棠就建議，同學在遇到情緒困擾時應學會為自己打氣，例如安排「Me Time」享受與自己獨處的時間，及建立「信任網」，主動與信任的師生傾訴，提升情緒管理能力。

此外，父母學會聆聽子女的聲音，不將問題主觀地歸咎於孩子亦能有效避開衝突。M先生的兒子，中一時到英國留學，惟就讀短短1個月，就因無法適應外國的寄宿生活而需要返港。M先生指，平日活潑開朗的兒子返港後抗拒再上學，並經常隱藏自己的情緒，其後更確診患有焦慮症。他表示以前只負責掌管兒子的「吃喝玩樂」，甚少了解其情緒的需要。在兒子患病初期更嘗試強迫其上學，令二人關係急轉直下。他表示，後來開始嘗試了解兒子的感受，留家的時間亦增加，更透過運動令兒子願意重踏校園。他指出家長不應認為自己是長輩就一定要有權威，要適時聆聽及了解子女的需要。