今增3897確診　多10患者離世　另添2院舍病例

新冠肺炎疫情襲港近3年，當局認為現時疫情漸趨穩定，故由今日(25日)起，取消430疫情記者會，改為以新聞稿公布每天確診數字。衞生署衞生防護中心公布，本港今日新增3,897宗確診，包括117宗輸入病例。另再多10名確診病人在公立醫院離世，第5波截至目前累計9,903名疫患死亡。

另外，有2間安老院舍各呈報1宗個案，共有6名院友列為密切接觸者，需要接受檢疫。變種株方面，相關個案持續有升勢，根據衞生署公共衞生化驗服務處於本月16日至22日收到的樣本中，懷疑是Omicron變種病毒株BA.2.12.1及BA.4或BA.5亞系的樣本，7天移動平均比例分別佔約3.2%及85.5%。

醫管局方面，截至今日，共有2,066名確診病人留醫，當中214人新增確診病人。需要入住隔離設施的病人中，393名病人在隔離病房，135名病人在二線隔離病房，349名病人在北大嶼山醫院香港感染控制中心，159名病人在亞博館新冠治療中心，當中合共有150人是新增確診病人。當局新增呈報7名危殆病人及5名嚴重病人，現時合共有39名危殆及40名嚴重病人，當中13名危殆病人正接受深切治療。另外，有252名病人康復，當中208名病人出院。