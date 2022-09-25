抵港檢疫鬆外遊增　餐飲業料削生意　促放寬12人一枱

香港明日(26日)起放寬機場抵港檢疫至「0+3」，將出現大量市民外遊，或令本地餐飲業因人流減少而影響生意。有5個餐飲業界團體今日(25日)表示，昨日(24日)聯署向港府發公開信，預料年尾聖誕等節日外遊人數將上升，削弱本地零售消費，或令本地餐飲業迎來新一波寒冬，餐飲業的結業潮及裁員潮將會加劇，故要求當局放寬社交距離措施，包括食肆由8人擴至12人一枱，取消枱與枱之間1.5米的間距要求、宴會最多120人的上限，營業時間到凌晨的限制等，並補貼食肆因員工確診所支付的病假薪酬開支，以及要求政府再推出保就業計劃幫助業界，令業界有多一點空間生存。

參與聯署的團體指出，餐飲業由中秋至今的生意都在谷底徘徊，平均比往常跌了3至5成，主因是經濟持續低迷，而食肆營業限制自5月起未曾進一步放寬，未能回復市民光顧食肆的意欲，加上未通關下，欠缺旅客及內地客人。同時，餐飲業面對通脹引發的成本上漲，僱主也要支付確診員工5分4的薪酬，也令食肆百上加斤。

行會成員高永文則在出席醫學研討會後稱，政府明白放鬆餐桌距離能讓食肆「做更多生意」，惟距離縮短時，代表人與人之間擠迫的程度亦會變大，他相信要「等一等」，有可能的情況下政府會考慮放寬。