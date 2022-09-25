酒店檢疫者明早6時「放監」　房費退款卻要等多陣

港人、政商各界爭取多時的「0+3」免酒店檢疫措施，明日(26日)清晨6時終於生效，而早前在酒店隔離人士亦提早放疫監，但即使人已離開，已付的酒店費卻未必即時能退回。有酒店業界人士表示，由於措施公布至實施只有3天，不少旅客透過信用卡訂房，酒店會扣除居住日的費用後退款，但相信多間酒店同一時間處理退款申請時，信用卡中心未必能即時完成手續，「可能需要等一陣」，預計退款需時約1個月，但強調最終定能獲得退款。

旅遊業促進會總幹事、本身是檢疫酒店營運總監的崔定邦指，「0+3」檢疫生效後，旅客可自行離開酒店房，而酒店亦即時變為普通酒店，相信客人睡醒便會離開。香港酒店業主聯會經理陳媛妍則說，部分酒店或會按樓層請客人分批離開，目前已安排人手處理退款。

根據入境事務處出入境旅客流量統計數字，本港每日平均有4,000至5,000人經機場抵港，而單計上周五、六(23日至24日)共有8,725人，他們將於明早6時「放監」。