雷霆22：警全港多區打擊黑幫收入　拘315人檢走私肉毒品

警方自上周四(22日)起在全港多區進行代號「雷霆2022」及「犁庭掃穴」的執法行動，以加強打擊黑社會活動及堵截其收入來源，截至昨日(24日)晚上，警方在行動中共拘捕315人(15至87歲)，他們涉嫌傷人、縱火、自稱三合會成員、行使偽造紙幣、販運危險藥物、經營賭博場所、串謀控制他人賣淫、處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）、企圖輸出未列艙單貨物等被捕。

此外，警方突擊搜查428間娛樂場所，包括麻雀館、酒吧、夜總會、遊戲機中心及桑拿浴室等，並向299名涉嫌違反防疫規例的人士發出定額罰款通知書。連日行動中，警方共檢獲27部釣魚機、19張賭枱、約46萬港元現金、約值54萬港元的籌碼、面值約41萬港元的偽鈔、超過1.1噸走私凍肉、約2,100克懷疑氯胺酮及約8,500克懷疑大麻。

該項執法行動仍在進行中。警方重申，打擊黑社會活動一直是警務處處長首要行動項目之一。警方會繼續以情報為主導的行動，全力打擊有關黑社會活動及其收入來源。