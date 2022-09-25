多65幢大廈納強檢　包括屯門湖康警察宿舍1座

再增65個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(25日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(26日至27日)期間進行病毒檢測。

污水驗出病毒的地點如下：

1.粉嶺昌盛苑昌濤閣

2.將軍澳景明苑旭景閣

3.西灣河逸濤灣夏池軒

4.西灣河逸濤灣秋盈軒

5.荃灣怡景園1座

6.荃灣怡景園2座

7.粉嶺牽晴間5座

8.粉嶺牽晴間6座

9.粉嶺牽晴間7座

涉及多宗病例的地點如下：

1.葵涌葵芳邨葵泰樓

2.將軍澳煜明苑熹明閣

3.觀塘安泰邨景泰樓

4.天水圍天澤邨澤宇樓

5.葵涌石蔭東邨蔭裕樓

6.屯門山景邨景樂樓

7.柴灣金源洋樓A座

8.觀塘安泰邨錦泰樓

9.馬鞍山富寶花園8座

10.大埔太和邨麗和樓

11.東涌逸東二邨居逸樓(F及G座)

12.將軍澳廣明苑廣昌閣

13.西營盤均益大廈3期B座

14.柴灣富怡花園1座

15.石硤尾白田邨朗田樓

16.大圍美松苑興松閣

17.上水天平邨天祥樓

18.油塘油麗邨盈麗樓

19.元朗朗屏邨喜屏樓

20.牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺3座

21.將軍澳康盛花園1座

22.葵涌葵涌邨夏葵樓

23.馬鞍山富寶花園11座

24.鴨脷洲海怡半島美暉閣

25.薄扶林華富二邨華泰樓

26.葵涌安蔭邨嘉蔭樓

27.天水圍天耀二邨耀華樓

28.東涌藍天海岸影岸‧紅B座

29.荃灣梨木樹邨3座

30.馬鞍山錦泰苑錦天閣

31.筲箕灣興東邨興豐樓

32.沙田康林苑海泓閣

33.大埔雲滙2座

34.大圍新翠邨新學樓

35.天水圍天晴邨晴悅樓

36.大角咀柏景灣10座

37.荃灣石圍角邨石翠樓

38.屯門兆畦苑兆富閣

39.長沙灣海盈邨盈輝樓

40.牛池灣嘉峰臺5座

41.將軍澳康盛花園4座

42.鴨脷洲悅海華庭1座

43.大圍金獅花園金華閣

44.沙田沙田第一城26座

45.柴灣富欣花園7座

46.大埔富善邨善美樓

47.屯門湖康警察宿舍1座

48.馬鞍山恆健街8號錦暉苑

49.荃灣海濱花園海觀閣

50.青衣長青邨青松樓

51.將軍澳將軍澳中心3座

52.香港仔華貴邨華禮樓

53.屯門富泰邨愛泰樓

54.將軍澳將軍澳廣場8座

55.將軍澳東港城5座

56.長沙灣幸福邨福日樓