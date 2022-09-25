港人撲位去外遊　受限航班未復常　旅行社生意僅回兩成

政府日前公布放寬機場入境檢疫至「0+3」的喜訊，愛旅遊的港人急不及待搶機票、到旅行社「撲位」，當中大部分人心儀地點依然是日本。連日來不少人到旅行社查詢旅行團及自由行套票細節，更曾現人龍。有旅行社負責人稱市民反應踴躍，目前人手尚能應付，但由於生意額只恢復至新冠肺炎疫情前的一至兩成，加上航班仍未回復至疫情前數量，故短期內不能加團。

東網記者今日(25日)瀏覽其中一間有辦日本線的旅行社專頁，旅行社表示已預留11月的機位，強調已密鑼緊鼓準備冬季「0+3」的旅行團，另有專人線上回覆有興趣人士查詢，以及收取第一手消息。另外，有在旅行社排隊的市民，或因太希望「止旅遊癮」，認為即使團費較疫情前貴1倍，預算多一點都會考慮。

東瀛遊執行董事禤國全向傳媒表示，旅行社由以往每日僅得幾十名市民報團，增至每天有過百人查詢及報團，多間門市外均有人排隊。顧客主要查詢日本團，相信與日本恢復免簽證自由行及日圓匯價有關，而團費暫時與以往相若，但不排除出現機位緊張等變數，有可能會加價。他續稱，有待航空公司增加航班，旅行社才可以增加團數，迎接聖誕旅遊旺季，讓生意恢復至疫情前的水平。