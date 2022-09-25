南丫島西水域擬建污泥坑　環團憂威脅海豚棲息地

港府計劃於南丫島以西水域設置污染泥的卸置設施，有海豚保育團體擔心威脅江豚的棲息環境，又指設施的環境評估出現漏洞。現時本港水域和河道需定期挖泥，以確保航道暢通及防洪，而挖出的污染泥會於沙洲以東的污泥坑傾倒，但政府估算該污泥坑將於2027年填滿，土木拓展工程署計劃於介乎長洲與南丫島之間的海床發展新的污泥坑，該署提交的環評報告顯示，污泥坑主要面積約235公頃，相等約12個維多利亞公園，並分6個面積介乎約23至33公頃污泥坑，每坑能傾倒約200至400萬立方米的污染泥。估計整個設施能傾倒約2,000萬立方米污染泥。當局預計於2024年動工，於2025或2026年前啟用，設施能夠使用接近20年。

報告又提到於去年的旱季和雨季，進行了海洋生態調查，包括兩次江豚的實地調查，說雖然在評估區內有江豚出沒，但研究範圍和附近水域都不是牠們主要出沒的生境，而文獻紀錄和實地調查結果，顯示這個水域記錄到的江豚出沒密度偏低，稱工程只對江豚的非主要出沒生境造成短暫干擾，影響輕微。工程會盡可能避開生態敏感生境、適當規劃和設計污泥坑、控制挖掘／回填／覆蓋工作的速度減影響。但香港海豚保育學會指環評報告有嚴重漏洞，他們指出香港水域的江豚主要於夜間出沒，而擬建的污泥坑將會日夜開工運作，但土拓署只進行日間船上調查和文獻資料搜集來掌握江豚情況，卻沒有於江豚活躍的夜間進行任何實地調查，質疑嚴重低估工程對江豚造成的影響，認為需利用水底被動聲納監測江豚的夜間活躍程度。

學會又提到，污泥坑距離曾被漁護署確立為潛在江豚保護區僅2.6公里，但環評報告將擬建污泥坑水域的江豚生境重要性評為「低」，被嚴重低估。他們整理近10年文獻記載過江豚日間的目擊紀錄（包括漁護署的長期監察），發現擬建污泥坑工程選址1公里範圍內，多年來都有江豚穩定出沒，而且4成的紀錄都是3條江豚或以上的群組，有些更多達一群10條同時活動。學會擔心，一旦擬建污泥坑工程展開，江豚的育幼場所被干擾破壞的話，會牽連到江豚群體的存活，促請環諮會和環保署署長應採用環評的預警原則，避免工程進行威脅到江豚。