自訂車牌拍賣總成交387.5萬元　「SO LUCKY」以8萬售出

運輸署今日(25日)舉行自訂車輛登記號碼拍賣，240個自訂車牌的拍賣成交價共387.5萬港元。其中，全日最貴的是僅單行排列的自訂車牌「CX」，以74萬港元成交；其次是「7N」，成交價為18萬港元。其餘自訂車牌的成交價則由5千至9萬港元不等。當中不乏「鬼馬」的車牌號碼，例如「SO LUCKY」以8萬港元成交。

自訂車輛登記號碼拍賣在灣仔會展舉行，當中151個自訂車輛登記號碼在拍賣會中售出，其餘89個則以特別費用5,000港元分配予申請人。買主必須於拍賣日期後12個月內，將有關的自訂車輛登記號碼配予買主名義登記的汽車。

除了上述3個自訂車牌高價成交外，車牌「99V」以9萬港元成交，「X 668 X」以8.5萬港元成交；而「UNKNOWN」、「1NN1」、「BKB」、「X ABC X」及「1CH1BAN」等分別以約6萬港元賣出。自訂車牌也有不少為英文名字，譬如「CARL」、「1CAROL」、「KARMEN」、「MR GAO」等，均在1萬港元的範圍下售出。