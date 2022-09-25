政Whats噏：修訂職安健條例　盧偉國：罰則唔好隨口噏

立法會現正審議修訂職安健條例，包括提升導致極嚴重工業意外嘅罰款。工程界議員盧偉國指，業界都同意調整罰則，畢竟相關法例已經廿多年未有檢討，過去嘅罰款金額今日已不合時宜，然而要調整到邊個水平至可以形成足夠阻嚇力呢？實在值得商榷。佢又認為即使條例修訂得到通過，仍有賴業界同相關從業員遵守安全指引並形成一種文化，方可避免令人遺憾嘅工業意外。

盧偉國日前出席網台節目，談及今次修訂，勞工處建議可循公訴程序定罪者，最嚴重可罸款1000萬，監禁兩年。但佢指出，兩、三年前政府曾向業界表示，建議罰款係營業額一成，但最高唔超過600萬。對於職安健罰款同營業額掛鈎嘅主張，盧表示不解，而當局嘅解釋，話係參照競爭法而得出依營業額罸款嘅建議。盧即場駁斥當局嘅講法，指競爭法同職安健不可類比，事關違反競爭嘅目的，係謀求更多經濟利益；然而承建商謀求更多生意，係唔會刻意造成意外，況且有工業意外嘅記錄，仲會影響到日後落標添！盧話當局見拗佢唔過，曾一度建議將罰則提升到5000萬，但後來呈交議會審議，又突然縮水至1000萬。到底罰款600萬、5000萬還是1000萬，先至可以形成足夠阻嚇？盧話希望府政府可以解釋清楚，唔好「隨口噏」囉。

講起修訂職安健條例，話題難免涉及近日多宗嚴重工業意外。盧偉國坦承各行各業中，建造業嘅奪命意外比率佔最高。但佢強調業界多年來都努力提升安全水平，地盤管理亦有長足之進。雖然廿年來嘅意外率逐年降低，唯獨死亡數字仍然徘徊喺一年廿宗左右。盧話每當有奪命意外發生，業界中人既難過又沮喪，大家不禁反思問題何在？而政府加重罰則，又能否杜絕工業意外呢？

盧偉國話屋宇署、勞工處、建造業議會，都有就地盤監督作業，或相關器材操作而制訂守則及指引，而呢啲資料亦早已見諸網絡，但點解仍然會出事呢？皆因麻痹、疏忽、大意囉！盧以早前嘅沙井意外為例，指即使已提供安全設備，但唔知點解會「鬼掩眼」，貪方便略去應該做嘅程序，以為落去做少少嘢唔怕嘅，誰知咁就出事嘞！盧話安全文化唔係單靠僱主或專業人士，而係包括管理人員同前線工友共同形成㗎。雖然港人工作講求效率，但其實好多意外都係貪快所造成，所以真係要停一停，Check一Check，確定安全先至開工。畢竟疏忽大意，就算立咗例都唔可以防止悲劇發生。