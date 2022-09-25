「老鼠」出沒太平邨　彈跳非凡上樹巔　原是松鼠難分辨

本港鼠患處處，不少市民曾目擊碩鼠在街橫行的蹤影，衞生情況甚憂。近日有上水太平邨居民更表示，發現不常見品種的老鼠在邨內徘徊、跳躍，且跳躍能力非凡，能輕而易舉地爬上單位附近及樹上，遂向管理處反映。然而，管理處調查後發現事件虛驚一場，指出該「新品種老鼠」原來是松鼠，而這場「美麗的誤會」則引起網民熱議。

有網民今日(25日)在社交群組上發文，並附上一張印有老鼠及松鼠照片的管理處通告，指有居民誤把在民居附近出沒的松鼠當作老鼠。管理處更表示，雖然松鼠與出沒於溝渠、夜行的老鼠同屬齧齒目，體形亦相似，不過松鼠卻屬松鼠科，人畜無害，特徵是長有毛鬙鬙的長尾巴，與老鼠有別，文末呼籲居民多加包容，尊重自然生態，不餵飼不騷擾動物生長。

部分網民對於這個誤會感到不解，紛紛留言指「(松鼠)大把啦」、「嗰邊有松鼠好多年啦都」、「基本上水去粉嶺火車軌(港鐵路軌)沿線都有」；有人坦言要依靠「勁大條尾」才分辨到是松鼠，笑言「無讀書係咁上下」；亦有網民打趣地問松鼠是否「變異老鼠」。另外，留言區不乏網民表達對松鼠的喜愛，大呼松鼠「好得意」。