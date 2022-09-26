小學設模擬駕駛艙　培養學生堅毅不屈　為夢想啟航

本港近年積極推動STEM教育，位於天水圍的中華基督教青年會小學，今學年以「飛行夢想創未來」為年度主題，透過舉辦「模擬飛行體驗」、「親身製作紙飛機」等活動，加深學生飛行知識及推動英語學習，為日後升中銜接做好準備。該校校長程志祥表示，未來將增設不同主題，例如網紅(KOL)等，希望除學習簡單知識外，更可為學生夢想啟航。

校內STEM實驗室架設了一個全新模擬飛行駕駛艙，並設有操控桿、掣面等設備，透過最新VR技術，向高小學生提供沉浸式模擬飛行體驗；學校更邀請曾駕駛民航機的青年會中學校長張富華到校分享擔任機長時的困難與挑戰。程校長稱，日後會把飛行專題研習納入校內常規課程，在英文及常識科按能力層遞教授。他續指，主題活動可培養學生「堅毅不屈」的價值觀及推動學生生涯規劃，包括在過程中，學生除對各行各業加深掌握外，亦可更了解自身長處興趣，好讓日後追尋夢想。

就讀5年級的黃同學稱，模擬飛行駕駛艙感到興奮及期待，因夢想是做飛機師。他稱，搭飛機時特別享受及喜歡處於天空的感覺，形容「飛機打破了人類不能飛行的限制」。至於6年級生陳同學的夢想雖不是機師，她解釋望先「讀好書」，才慢慢選擇，不過亦因「喜歡搭飛機」及「覺得飛機師很善良，經常提醒人」的緣故，故十分期待是次的模擬飛行體驗。程校長續指，未來會視乎新冠疫情進展，安排學生到飛行學院參觀，稍後更會邀請紙飛行世界冠軍到校以英語分享點滴。學校亦計劃在下學期舉辦紙飛機比賽，期間學生需自行製作，並在過程中運用飛行相關的科學理論等。