改善斜道引擴建風波　地署：有專業證明會考慮規範

依山而建的龍華酒店靠一條樓梯及斜道接駁，該接駁通道屬短期租約，過去一直由龍華修葺，每季付一萬元地租予政府，並開放予村民使用。然而，酒店改善斜道方便輪椅人士使用，最近被指未經批准擴建，酒店盼政府理解居民需要，酌情處理。東網記者日前到現場視察，發覺斜道在改建前僅闊約1米，一輛輪椅已佔用大部分範圍，加上斜道較陡峭，需要兩個人協力才能推輪椅上斜，原斜道容納不了兩人。而斜道擴闊後實際面積沒有改變，變得寬敞後推輪椅人士上落亦較方便。酒店負責人鍾太指，租地時也沒有說明斜道的尺吋，修建是為了方便輪椅人士，政府要求酒店清拆，但不知要清拆何處，反問通道清拆後村民如何上落？

龍華酒店發言人韋然解釋，鍾太出於好心將斜道「整得靚少少」，方便老人家出入。酒店願意交還該路予政府管理，並由政府為村民做一條無障礙通道，惟憂慮工程期間村民無從使用，故此盼當局能酌情處理，讓酒店保留斜道。

地政總署發言人指，沙田地政處年初接獲投訴，視察龍華酒店後發現其入口的行人斜道未經批准擴闊，並在政府土地新建石柱和圍欄，違反相關短期租約的規定，處方仍在跟進有關個案。若該酒店能提供該斜道適合殘疾人士安全使用的專業證明，並符合相關法例及指引的要求，地政處可考慮規範有關設施。