東方日報A1：酒店業悲哀　何日君再來

「0+3」的新檢疫措施今早6時生效，從海外及台灣抵港人士毋須再於酒店坐疫監，昨日仍在酒店檢疫的8,000多人亦獲提早「放監」。新措施卻無助改變酒店業疫下悲歌，有酒店業界指疫下生意疲弱，只靠做港人宅度假生意、或轉做檢疫酒店來吊命，但檢疫酒店被取消，港人「0+3」鬆綁後亦爭相外遊，宅度假生意料會萎縮，而港府堅持不撤連串防疫禁令，中港更未通關，內地及外國旅客何日再來仍屬未知之數，料本港酒店房價進一步受壓，前景雪上加霜。

根據入境事務處出入境旅客流量統計數字，本港每日平均有4,000至5,000人經機場抵港，而單計本月23日至24日共有8,725人，他們於酒店檢疫一段時間後，將於今早6時「放監」。

但即使人已離開，已付的酒店房價未必即時能退回。早前港府縮短酒店檢疫日數至3天時，已有酒店業界稱退款需時約一個月。香港酒店業主聯會經理陳媛妍表示，「0+3」政策由公布至實施只有3日，已安排人手處理退款。旅遊業促進會總幹事兼檢疫酒店營運總監崔定邦則說不少旅客透過信用卡訂房，酒店會扣除居住日的費用後退款，但相信多間酒店同一時間處理退款申請時，信用卡中心未必能即時完成手續，「可能需要等一陣」，但強調最終定能獲得退款。

港人「0+3」鬆綁後外遊意欲暴漲，各區旅行社門市一連數天變得熱鬧，旅遊行程預訂網站更一度「大塞車」。但新措施「旺出不旺入」令本港酒店預訂的情況卻變差，網上住宿訂購網站顯示，本港多間高級酒店房間供應充足，房價低至約1,000多元一晚，例如香港美麗華酒店一晚房價僅1,595元；逸東酒店則需1,513元。

陳媛妍表示，新措施僅有利港人外遊，市民不會再留港宅度假（Staycation），而3天醫學觀察的要求對旅客訪港的吸引力有限，需求大減之下，酒店房價難免下跌。崔定邦更指出，以往消費能力較高的人都會計劃外遊，聖誕新年黃金檔期「都走晒」，坦言踏入冬天除了天氣變冷外，酒店業都步進寒冬，形容「0+3」對酒店業雪上加霜，只有全面放寬至「0+0」才能挽救行業。

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