蔬果網廚餘展　望港人反思「咪做大嘥鬼！」

廢物除棄置、回收，亦可升格再造成藝術品，推動大眾起行減廢，「食得晒先至好嗌！」鐵絲織成的大籃裝着數個「蔬果」，以及旁邊的色彩繽紛花海壁畫，遠看與平常的藝術品無異，近看則見到它們並非以黏土或一般塑膠造成，而是購買蔬果時附帶的發泡膠網。環保藝術家彭淑儀用了兩個月，將蔬果網加工成為展品。

巨籃展品「現實與想像」高1.2米及肩，鐵籃中並未有放滿蔬果網製「食物」，只能填滿籃底的位置。彭淑儀介紹，鐵籃象徵想要的食物，而籃中則代表現實所需要的食物，「究竟我們需要進食多少，當中又浪費了多少？」她提醒市民切勿「眼闊肚窄」，食幾多嗌幾多。

減少廚餘能夠怎樣改變環境？展牆上4米長的「新天地」便顯示出來，彭淑儀利用超過1600個蔬果網，編織出花海。她說，當人人都懂惜食，便不會再有大量吃剩的食物被掉進堆填區，變成七彩繽紛的花海，與垃圾如山的堆填區大相逕庭，希望港人反思，「咪做大嘥鬼！」大眾經常嘥的除了食物，亦有兩大展品所用的蔬果網，彭淑儀透露，蔬果網均來自她、家人及部分機構共同收集，只需約3周便得到數袋，坦言即棄塑膠問題嚴重。