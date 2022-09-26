大學生住光房兩年多儲錢買居屋　與家人擁安樂蝸

短期貧窮戶多指短暫出現經濟困難，但有機會在幾年內靠自己向上流動的家庭。而「光房」計劃正可協助此類「短貧戶」，25歲大學生文文及其單親母親買樓改善生活。「光房」社會房屋企業「要有光」行政總裁余偉業估計，全港約有10萬短貧戶，近年此類家庭的居住目標亦由以往只求上公屋，漸漸改變為買居屋，在「光房」計劃內約20%住戶以買居屋為目標。

「光房」計劃是由業主以遠低於市價的租金出租單位予有需要的短貧戶，以兩房一廳或三房一廳的單位為主，協助「短貧青年」或「短貧單親」，促進他們向上流動。文文居住光房兩年多，她因家庭關係，曾寄住親戚家，與母親和弟弟分開住，惟她一直希望可和家人同住，故與母親入住位於中西區的光房，但因光房規定限制，弟弟仍需分開居住。文文入住的光房租金僅市價約25%左右，兩母女每月儲蓄3000元，望3年儲到10萬元。

為與母親、弟弟「住好啲」，文文半工讀，平均每周兼職約25小時，最長更試過達50小時，她坦言工作辛苦。短短兩年多時間，文文和母親超額完成儲蓄目標，儲下20萬元。母親一直為輪候公屋而憂心，又擔心獲配公屋面積細小，而為解決母親的煩惱，文文毅然決定買居屋，靠儲蓄和親戚協助，買入九龍一間約500平方呎的三房單位，她感觸說：「希望返工幾辛苦都好，返到屋企最緊要舒服。」