醫管局50億條數據供8大學研究　髖骨折今冬試行AI識別

人口老化對公營醫療服務需求持續增加，醫院管理局於2018年成立數據實驗室，將轄下醫院及診所於25年來收集所得的逾50億條病人數據，提供予8間大學的科研人員作數據分析及研究。當中人工智能識別髖部骨折技術，將於今年冬季流感高峰期在新界西及港島西聯網醫院試行，望有助提升診症效率。

伊利沙伯醫院顧問醫生（放射診斷部）趙允恒表示，髖部骨折一般發生在65歲以上長者，是老年人最主要的創傷之一。每年冬季為髖部骨折創傷個案的高峰期，因長者多穿厚重衣物導致感知減少，容易跌倒，故安排在冬季流感高峰期引入技術於醫院試行。以人工智能（AI）來分析髖關節X光影像，準確率可達96%。

而供作研究的50億條醫療數據中，包括病人病歷記錄、藥物資料及化驗報告，內容不乏病人私隱，醫管局高級醫療信息經理陳嘉賢表示，為保障病人私隱，所有資料都已被「去識別化」，數據分析過程中不會顯示病人的姓名、出生日期等。陳續指，現時大數據庫已更新至2020年的醫療數據，並將會持續更新。截至目前已有42個研究項目展開，當中有16個已經完成。而申請使用數據庫並無門檻，完全免費，若數據庫資料能符合院校的研究項目，歡迎各大專院校作出申請。