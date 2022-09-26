「0+3」新檢疫措施今晨生效　抵港旅客稱可慳時間又省錢

「0+3」的新檢疫措施今日（26日）早上6時生效，從海外及台灣抵港人士毋須再於酒店坐疫監，新措施之下的首批旅客在今晨抵港。從美國三藩市經台北轉機回港的吳先生表示，入境流程大概花了十多分鐘；他表示是在得悉香港實施「0+3」檢疫措施之後，「只花了幾分鐘」就決定訂機票回港。他說在今年3、4月，仍須要7日檢疫酒店隔離時已回港幾次，不過現在毋需隔離就更好。

吳先生又認為，相比起之前「3+4」的檢疫措施，「0+3」節省了3天的隔離時間，對旅客來說已有很大分別，商務旅客來說分別更大，因為一般商務旅程都是數天，如果要隔離3天整個旅程已變得很不合理；認為「每人節省3天，所節省的時間更不可估量」。此外，亦可節省了做核酸核測的金錢。

不過，吳先生亦表示，在網上遞交檢測報告的過程遇上困難，因為港府在今日凌晨才更新表格，他在台北辦好手續後才見到有符合新措施的網上表格可供填報。另外，由於「0+3」是新措施，無論是美國和台灣的地勤人員都要與香港方面溝通才知道如何安排。