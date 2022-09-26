日本團數倍增　機票價格上升　旅遊業界料航空運力最快半年復常

政府日前公布放寬機場入境檢疫至「0+3」的喜訊，愛旅遊的港人急不及待搶機票、到旅行社「撲位」，當中大部分人心儀地點依然是日本。東瀛遊執行董事禤國全今日在電台節目上表示，放寬後日本團數倍增，惟其他地方的銷情仍差強人意。由於航空公司現時運力與疫情前相差很遠，機票價格上升，他預料，整體航班數量需時半年至1年，才會回復至疫情前水平。

禤表示，7月只有4團日本團出發，每團8至10人；放寬至「3+4」後，上月(8月)的日本團增至12個；放寬至「0+3」後，旅行社分行出現久違的排隊人龍，報團人數也達三位數，本月(9月)及下月(10月)每月增至逾20團出發至日本，每團20至30人。

提及機票價錢和團費方面，禤指現時7日團約1.2萬元，另外，由於航空運力仍處於復常階段，機票價格上升，以往來回東京的機票大約2,000至3,000港元，現在最少要價4,000至6,000港元，特別日子更索價過萬港元。他續稱，航空公司正積極增加班次，由目前每周2至3班機前往東京，增至下月底每日皆有，11月亦會重開北海道及沖繩航班。