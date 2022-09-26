若疫情無反彈　孔繁毅料數周後放寬0+0　停圍封大廈及污水檢測

港府放寬入境檢疫安排至「0+3」，新安排今晨(26日)實施，政府專家顧問、港大醫學院內科學系傳染病科主任孔繁毅今早在電台節目表示，近日確診個案回落至3,000多宗，數日後有機會回落至1,000至2,000宗，重症入院個案亦相對少，絕對有空間放寬社交距離措施，包括食肆人數上限，並停止圍封大廈強檢或污水檢測；惟口罩令仍要繼續實施，直至今年冬季後或世衞公布大流行完結，新冠病毒變成風土病，預料最快要到明年春夏季，才有條件脫下口罩。

問及何時放寬至「0+0」，孔繁毅認為，若2至3周後疫情都無反彈，便可推出「0+0」。他預料輸入個案會略為增加，但絕大部分是輕症或無病徵，本地疫情已緩和，加上抵港人士仍要定期核酸檢測、快測及遵守「黃碼」規定，接觸社區機會不大，加上外來人士大多已接種疫苗或曾感染新冠病毒，達至「混合免疫」條件。

公營非緊急服務方面，他相信可回復至8、9成，緊密接觸者、醫護人員，可免除家居隔離，只要戴N95或同級的口罩便可上班，但仍需每日做核酸檢測。孔繁毅又指，暫時看不到有其他變種病毒的傳播，取代BA.5。相信放寬措施後疫情不會反彈，現時有足夠科學理據支持整體風險非常低，原因是現時輸入個案佔整體比率很少。