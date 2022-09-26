民主黨羅健熙等10人　涉2019年理大衝突　1人認罪還押候判

民主黨主席羅健熙涉嫌在2019年理大衝突期間，在尖沙咀參與非法集結而遭起訴，他不認罪受審。同案另外9人當中，其中1人早前因染疫須隔離，至今（26日）才能到區院應訊。他承認1項非法集結罪，至於他因管有索帶，而面對的管有適合作非法用途的工具罪則准存檔法庭，未經法庭批准不得起訴。法官下令他須還押至10月11日判刑，期間會為他索取勞教中心及背景報告。

今日認罪的被告賴俊雄現年24歲，報稱是裝修工。他被控於2019年11月11日，在尖沙咀科學館廣場一帶參與非法集結。案情指，案發當日，大批人士前往理大附近聲援理大示威者。有示威者撐起雨傘與警方對峙。警方隨後採取行動，在附近拘捕多人，包括本案共10名被告。其中賴俊雄被發現管有手袖、碎布、索帶及啤酒樽等。

同案另外9名被告分別是陳重誼（70歲，無業）、譚浩鳴（22歲，無業）、陳子朗（24歲，設計師)、莫德惠（38歲，教師)、羅健熙（36歲）、林綺雯（20歲，學生)、郭惠玲（21歲，學生)、溫欣（23歲，地盤工)及鄧卓儒（26歲，記者)。其中包括羅健熙在內的4人不認罪，另4人認罪，同樣押後至10月11日判刑。譚浩鳴則因染疫須隔離，至今未正式處理答辯。

案件編號：DCCC 650､651､653､654､655及658/2020