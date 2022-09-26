8警涉毀露宿者家當屈藏毒　1警要求控方傳召警長作證遭拒

8名警員前年兩次在深水埗通州街公園採取反罪惡行動期間，涉嫌破壞露宿者家當、誣衊露宿者藏毒、對露宿者造成身體傷害等，其中一名受害露宿者「阿十」事後更在囚室內自殺身亡。8警事後分別被控刑事毀壞、傷人、妨礙司法公正及公職人員行為失當等10罪，案件轉介到區域法院處理，其中一名涉案警長今（26日）向法庭提出申請，要求法庭指示控方傳召一名警長作證，以供辯方盤問。惟法官張潔宜考慮到，控方不曾將該警長列入證人列表，也不打算倚賴其證供，加上辯方亦確認可透過證人傳票傳召該警長，故拒絕申請。

作出是次申請的被告林華嘉（44歲）、案發時為警長，被控兩項「作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為」罪。林要求法庭指示控方在審訊中傳召警長51004作證，以供辯方盤問。其代表律師指，51004在涉案反罪惡行動中，與林等涉案被告身處現場，並在事後為林等人簽署警員記事冊，控方須顧及審訊公平性，傳召51004。律師又指，因51004仍在職，擔心他「為左份工」而迴避問題，故須透過盤問套取其證供。控方則指，公平並不單指向辯方，辯方無基礎要控方傳召一名證人去攻擊控方案情，而51004亦從來不在控方證人列表上，控方亦不打算倚賴其證供。

林被控於2020年2月4日在深水埗通州街公園涼亭意圖妨礙司法公正，即遮蓋閉路電視攝錄鏡頭以防止它拍下警方在現場進行調查時所發生的事情；及於去年2月4日至5月21日，身為警務人員在其記事冊中作虛假指稱，以管有危險藥物罪誣陷LE Van Muoi（露宿者「阿十」）。案中其餘7名被告為30歲男警郭展昇、29歲男警韓廷光，29歲男警梁飛鵬、29歲女警龐雋詩、25歲男警莫志成、25歲女警尹栢詩及27歲男警陳守業，分別被控刑事毀壞、傷人、妨礙司法公正及公職人員行為失當等罪，案件已排期今年10月10日在區院開審。

案件編號：DCCC 123/2021