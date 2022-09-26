進行例行保養工程　6間流動圖書館暫停服務

康樂及文化事務署發言人今日（26日）宣布，流動圖書館二、四、五、八、十及十二將於10月及11月不同時段暫停服務，以便進行例行保養維修工程。

流動圖書館五於10月3日至8日暫停服務，受影響的服務站包括沙田顯徑邨、錦泰苑、美田邨及欣安邨；西貢怡明邨及孟公屋路；以及大埔富善邨及富亨邨。流動圖書館二於10月10日至15日暫停服務，受影響的服務站包括觀塘翠屏邨；深水埗幸福邨；將軍澳尚德邨；以及沙田富安花園、博康邨、利安邨、穗禾苑及耀安邨。流動圖書館四於10月17日至22日暫停服務，受影響的服務站包括東涌逸東邨、愉景灣、貝澳、水口及塘福。

流動圖書館十二於10月24日至29日暫停服務，受影響的服務站包括粉嶺昌盛苑；大埔廣福邨；荃灣梨木樹邨、荃景圍遊樂場及象山邨；葵涌葵聯邨；以及深水埗富昌邨。流動圖書館八於10月28日至11月4日暫停服務，受影響的服務站包括紅磡海逸豪園、九龍灣彩盈邨、藍田麗港城、油塘油麗邨、秀茂坪曉麗苑及大坑東道大坑東邨。流動圖書館十於10月31日至11月12日暫停服務，受影響的服務站包括屯門龍門居、黃金海岸及青田遊樂場；葵涌葵涌邨；青衣長宏邨；上水清河邨；天水圍天瑞邨及天悅邨；元朗鳳翔路及洪水橋；以及深水埗海麗邨。