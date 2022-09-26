政Whats噏：容海恩率先受惠「0+3」　今早離酒店即返立會

港府由今日(26日)起放寬入境檢疫措施，由「3+4」改為「0+3」。議員容海恩(Eunice)早兩日已經講過自己同丈夫袁彌昌會係首批受惠者，佢哋尋日(25日)喺菲律賓返港，隨即入住檢疫酒店，由於新措施今日生效，佢哋今晨獲准離開酒店。Eunice話返屋企放低行李、換咗件衫就趕返立法會做嘢，仲話期間同大女傾咗一陣偈，事關當時囡囡同工人去咗公園玩。

Eunice對傳媒話尋晚喺酒店已收到通知話可以喺今朝離開酒店，本來最早6點幾就可以走，但怕人多，所以喺酒店食完個早餐，約莫10點左右先走。雖然返咗立法會做嘢，但由於「黃碼」期間唔能夠去食肆用膳，所以佢下晝2點左右就會返屋企，又話在家健康監測未必會減少同囡囡嘅接觸，事關返港後要隔日做核酸檢測，都幾安全，最緊要避免去人多地方就得嘞！

趕返立法會做乜嘢？佢話係準備下月初「促進粵港澳大灣區發展事宜小組委員會」會議，兼且同相關團體線上會面，稍後仲要返律師樓為本周三上庭嘅一宗案件做預備工作添！受惠於政策放寬，佢話有部分本來去唔到嘅活動都可以去返喎。