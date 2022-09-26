電子大王8年前入稟告培正　作供後突決定終止訴訟

綽號「電子大王」的南太電子創立人顧明均，之前多次就其母校培正中小學的不同問題興訟。他在2014年入稟高院，向培正的辦學團體香港浸信會聯會興訟。事隔8年後案件於本月中開審，至今天(26日)卻出現戲劇性轉折。原告顧明均在上星期作供完畢後，突然決定終止訴訟，並同意支付被告全數法律費用，及以後不再以相同訴因再次興訟。法官在按與訟雙方共識頒令後特別提出，認為顧是一位非常熱心的校友，曾對學校作出許多貢獻，但希望顧能認真想想，他近年聲稱為培正所做的事，包括提出訴訟等，是否反而傷害培正的校譽。顧在案件完結後表示，對法官的判決完全服從，「以後做嘢會小心啲」。

本案原告顧明均在2014年興訟時，指控香港浸信會聯會用「培正」的招牌營運培正專業書院，違反之前保衞「培正」招牌的協議，要求法庭向浸信會聯會、書院及其時任管理層頒布禁制令，並作出賠償。之後顧明均5次修改其申索書，至本月中案件正式開審時，改為指控書院在單張上印上他的名字，指控這屬失實陳述。據知案件上周聆訊期間，原告方證人在接受盤問時，顧突然在公眾席上大聲插嘴。之後到顧作供時，被問到有否在公眾席插嘴時，他先說「唔記得」，之後改說「唔同意」。但直到今天，原告方同意顧曾插嘴。

顧明均在上周決定終止訴訟後，主審法官歐陽浩榮今作頒令，除終止案件外，亦頒令顧不得再以相同訴因向被告興訟。此外顧要以釐償基準，支付被告方的律師費。之後法官更特別以中文作感言，表示顧在審訊4日後突然請求終止聆訊，並同意以釐償基準支付被告訟費。一般而言，法庭頒令以此最高基準來計算訟費，是有懲罰意味。既然顧已完全讓步，故被告方雖希望法庭能透過撰寫判詞來還他們一個公道，但法官認為並不符合適當善用法庭資源之原則，因此不會頒發判詞。至於顧為何突然撤案，法官不會揣測其背後因由。

案件編號：HCA 1619/2014