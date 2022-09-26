被發告票開車拖警行10米　的士司機阻差危駕判監2個月

的士司機今年3月將的士停泊在中環畢打街雙黃線，警員要求他駛走時他不但置若罔聞，更突然開車，警員捉實車窗試圖阻止，司機即喝斥警員「黐線！」並加速前行，拖行警員約10米後終將警員「撇甩」。涉案司機被控阻礙公職人員及危險駕駛2罪，他早前承認所有控罪，今（26日）於東區裁判法院被判監2個月、停牌1年及須賠償800港元予有關警員。

61歲被告何俊寬，被控於2022年3月23日在中環畢打街1號至3號中建大廈外，阻礙依法執行公務的輔警警員A7303；及於同日同地在道路上危險駕駛一輛的士。主任裁判官羅德泉判刑時指，案發當時警員執行職務，被告不理會警員，駕車加速離去，造成危險，判處即時監禁是合適做法。裁判官就每項控罪以判監3個月以量刑起點，被告認罪獲扣減後判監2個月，刑期同期執行，及須停牌1年。被告亦須就損壞該警員電話而賠償800港元予對方。

被告早前承認的案情指，案發當日下午1時許，警員執勤時見到被告將的士停泊在案發地點。由於該處設雙黃線，警員要求他駛走，但被告拒絕。警員經車窗着被告出示身份證、準備發告票時，被告沒有理會，更把的士向前駛。警員遂捉住的士前車窗要求停車。被告此時卻加速，警員繼續捉緊車窗，被告叫道「黐線！」再將的士加速，把警員拖行約3個的士車位。警員覺得痛楚，終跌在地上。的士之後逃去，警員則手腳受傷，須放5日病假。同日被告被捕，警誡下他說「我當時驚佢畀告票我，咪開車走，我唔知拖住佢行，對唔住。」

案件編號：ESCC 510/2022