「星火同盟」涉洗錢案　法庭頒令　7000萬款項充公

高院原訟庭今天(26日)作出頒令，把約7,000萬港元懷疑涉及反修例示威的網上眾籌平台「星火同盟」的懷疑犯罪得益充公。警方指由於2名懷疑涉案的人士已經潛逃，情況已符合法例對申請充公令的要求，故在案件審訊未有結果前已提出申請。

警方在法庭頒布充公令舉行發布會，財富情報及調查科財富調查組鄒祥有警司表示，「星火同盟」於2019年6月反修例示威後，以支持示威者的名義於網上社交平台募捐，在6月至11月籌得8,000萬，款項被存入私人公司帳戶。但警方發現有部分款項被人用作私人用途，例如購買私人保險，清還私人信用卡欠款等，亦有部分款項被提走，與聲稱用作支援示威者的用途不符，涉事者可能已觸犯盜竊或欺詐罪。警方遂於2019年11月採取拘捕行動，以處理犯罪得益罪拘捕4名懷疑涉案人士。他們當中有1人已被落案起訴，1人仍在調查中，餘下2人則分別在前年10月和去年3月潛逃離開香港。警方遂根據《有組織及嚴重罪行條例》第8條，向原訟庭申請將涉及2名已潛逃人士的7000萬港元充公。今天法官接受有關申請符合法例要求，頒出充公令。

資料顯示，今天高院有1宗充公令的案件閉門審理，2名涉案人士分別名黃武雄及吳廷佳（俱為譯音）。警方證實此案即為發布會提及的「星火同盟」案。不過鄒警司表示，由於法律程序及調查工作仍在進行，故不能披露案件更多詳情，而法庭的頒令理據亦無法公開；此外警方亦不能透露是否有調查其他類似的案件。不過他就指一般而言，如果沒有犯罪的意圖，向慈善團體捐款並不會招致法律責任。

案件編號：HCCP 424/2022