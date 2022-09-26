醫療開支加重財政壓力　逾60%受訪者倡設兒童醫療券

近年疫情反覆，令公營醫療系統服務不勝負荷。有政黨今日(26日)公布項有關兒童醫療開支的調查結果，發現在過去一年，20%受訪者花費在孩子身上的醫療開支達3000港元以上，其中逾30%表示為家庭帶來沉重財政壓力，情況不容忽視。調查結果又指逾60%受訪者贊成政府設立兒童醫療券，逾70%受訪者同意加強公私營醫療合作，以分擔公營醫療壓力。

該政黨於上月訪問了744名18歲或以上市民，當中有194人家中有未滿18歲家庭成員，了解他們的孩子對公營醫療服務的需求和意見，指逾75%受訪者的孩子使用過公營醫療服務，最主要原因是收費較平，佔26.9%，相反，近25%沒有尋求公營醫療服務，主因是輪候時間過長，佔54.2%。另外，調查中有50%孩子輪候公立醫院專科門診長達6個月以上不等，情況值得關注。

有見及此，該政黨倡議增設家庭及兒童醫療券，並加強公私營醫療協作，以減輕家庭的醫療開支負擔，並給予兒童更大的醫療保障。同時，建議優化「學生健康服務」及增設學童驗眼及配眼鏡津貼等，為兒童提供更完善的醫療服務。