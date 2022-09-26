孫玉菡承認貧窮線有不足之處　議員轟愈扶愈貧

香港扶貧政策為人詬病。立法會改革扶貧政策和策略小組委員會今日（26日）就有關扶貧政策展開討論，勞工及福利局局長孫玉菡承認，以相對貧窮概念制定的貧窮線有不足之處，指政府會積極研究精準扶貧，有方案會向外公布。會上有議員批評政府扶貧政策「愈扶愈貧」，要求政府做到精準扶貧； 亦有議員關注，長者生活津貼劃後，會否影響本港就業情況。

議員鄧家彪批評以相對貧窮概念扶貧方式，指「處理扶貧問題唔應該用呢種方式」。他要求政府扶貧不應着眼於統計的方式，焦點應放在思考如何可以精準扶貧和建立減貧目標，又指劏房問題是貧窮人口的表徵，要求政府優先處理劏房往戶，同時讓本身有工作能力的家庭，擺脫綜援依賴。孫玉菡回覆指政府意識要做好扶貧工作，精準扶貧是重要，又透露政府正尋找劏房以外，需要協助的群組。不過，他指政府至今未有具體方案，但清晰收到大眾的意見。

身兼行政會議召集人、議員葉劉淑儀關注，普通額和高額長者生活津貼劃一後，會否影響長者工作的動力，影響本港就業情況，希望政府就有關問題進行研究。孫玉菡回應指現時65歲以上就業、勞動參與率情況「一支獨秀」，不過由於措施最近實行，政府尚未有實施後的數據。不過，他承諾政府會多做工作，去了解有65歲以上人士就業情況；另外，他又指共創明teen計劃招募情況理想，政府亦從多方面招募學員，包括經教育局協調學校推介適合的學生、社福機構及自我推薦。