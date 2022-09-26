建築工人夥他人劫二手錶飾店事敗　認企圖搶劫判囚63個月

1名建築工人於3年前夥同黨企圖打劫二手珠寶錶飾店，事敗後乘坐偷來的賊車逃走，卻把使用的錘子遺在現場，又把戴過的口罩遺留在賊車車廂。結果警方就該些證物核對DNA，最終查到該建築工人涉案。他今天（26日）在高院原訟庭承認1項企圖搶劫罪，被判監5年3個月。金貝理法官判刑指，被告持武器行劫應判監5年，但他夥同他人犯案，及有多次案底，令量刑起點增至7年。不過因他在交付高院受審後決定認罪，最終減刑4分之1。

本案被告李彥俊（26歲），自15歲起有多次犯罪紀錄，當中包括偷竊、藏毒及襲擊至他人受傷等，今次是他首次涉及搶劫。案情透露，2019年11月23日晚上8時許，被告與2名同黨闖入元朗日新街5號的「二叔公錶飾專門店」，被告持錘打破玻璃飾櫃，其中1名同黨則持牛肉刀隔住鐵閘指嚇店員，命令店員開門。不過店員並無依循並且在鐵閘內報警。被告等人於是逃走，登上1輛偷來的輕型貨車後離去。該店在事件中除要花3萬港元修理飾櫃外，並無財物損失，而店員亦無受傷。警方到場後，檢獲被告使用過的錘子。

被告等賊人逃離現場後，把輕型貨車停泊在元朗小商新村的村民專用車位而引起村民留意，並在2日後報警。警方調查後發現它是失車，聯絡擁有該車的小巴公司派人把車取回。小巴公司人員發現原本放在車內的6個小巴錢箱失蹤，但就有人把汽油、天拿水等物品放在車內，此外更遺下用過的口罩和棒球帽等。警方之後在車廂內及口罩帽子套取DNA樣本，經核對後與被告的DNA脗合，最終被告因而被捕。

案件編號：HCCC 223/2021