男生還押時委人刪上網紀錄　與無業男分別判囚10個月及4個月

副學士男生於2019年被指管有爆炸品而被捕，被還押多月後始獲准保釋。惟後來警方發現在他還押期間，懷疑與來探訪的區議員黃國桐之時任助理及1名無業男子串謀，協助他刪除其互聯網戶口的資料。該議員助理及無業男子因而同被捕，與男生同被控串謀妨礙司法公正罪。3人在區域法院受審後，議員助理於上月獲判無罪，男生及無業男則罪成，男生再被裁定另外2項管有爆炸品罪罪成。2人今（26日）分別被判10及4個月。

暫委法官葉啓亮判刑指，涉案物品均一同存放在密封的迷你倉內，一旦點燃必然會較開放的地方造成更大影響，如造成恐慌或影響逃生。而有關2人串謀妨礙司法公正的行為，嚴重之處在於多於一人涉案，且協助被還押的鄺刪除數碼資料，圖阻礙警方調查。雖黃一度要求法庭替他索取社會服務令報告以作考慮，但報告顯示他仍堅持否認犯案，並沒有真誠悔意，且社會服務令不足以反映控罪的嚴重性。法官最後考慮到案中沒有證據指被告有預謀犯案，又或曾實際作出有關行等，將面對3罪的鄺判囚10個月，黃則判囚4個月。

3名被告依次是學生鄺偉邦、區議員助理余昕鈺及無業男子黃俊燁，3人同被控於2020年2月3日，在壁屋懲教所一同串謀妨礙司法公正，即達成協議刪除兩個由電郵登記的互聯網帳戶內的數碼資訊，及1個屬鄺的不明手提電話號碼可取用的數碼資訊。鄺另涉及2項管有爆炸品罪，指他於2019年12月24日，在觀塘寶冠大廈的時昌迷你倉內，保管硝化纖維素及10個煙霧餅。余已被裁定罪名不成立，鄺與黃被裁定罪成，鄺被判囚10個月，黃則被判囚4個月。

案件編號：DCCC 286/2021