涉扮打針串謀護士偽造疫苗接種紀錄　兩姐妹否認串謀欺詐罪

在社區疫苗接種中心工作的女護士，被指沒有替2個家庭6名市民接種疫苗，但向他們發出疫苗接種紀錄。廉政公署調查後，控告該7人串謀欺詐罪，涉案護士及另1人早前認罪，另3人獲准簽保守行為處理；餘下2名涉案姐妹不認罪，案件今（26日）在觀塘裁判法院開審。據控方播放的警誡錄影會面紀錄，2姐妹的胞姐稱她發現涉案護士為她注射疫苗時，針筒有殘留部分液體，但沒有深究，以為對方擅自減低劑量。她又稱不知道是否正常，護士事後連番道歉，令她思疑可能沒有接種，她曾掀開膠布，沒有發現針孔。

被告鄭雅怡（30歲、補習老師）及鄭斯蔚（25歲、小學教師）均否認一項串謀欺瞞罪。控罪指，鄭雅怡及鄭斯蔚於今年2月5日至2月20日，與何嘉雯（34歲、註冊護士）一同串謀欺詐衞生署，即不誠實地及虛假地表示鄭氏姊妹均已接種一劑疫苗，誘使衞生署發出2人的疫苗接種紀錄；何早前已認罪，須還押至本案審訊完結後判刑。接種中心主管傅玉玲供稱，接種護士會不時轉換，不定時會安排簡報，亦有規定不得為親屬接種。辯方盤問傅時，問到中心有否宣布一定要注射0.3毫升疫苗。傅指雖然衞生署訂明每劑疫苗均為0.3毫升，但承認無明文規定必需注射0.3毫升。

控方庭上播放鄭雅怡的警誡錄影會面，她稱與妹妹鄭斯蔚的醫學豁免證明書於今年4月30日到期，遂打算預約接種新冠疫苗，她與同案首被告何嘉雯是朋友，何提出可以替她們接種，鄭雅怡亦認為由熟人處理是好事，而當日接種時，雖然發現疫苗殘留部分液體，但她沒有深究，僅以為何擅自減低劑量。鄭雅怡指獲發疫苗接種紀錄後，何突然告知「被人發現咗，要還返啲針紙」，並連番道歉，令她思疑可能沒有接種，而她曾掀開膠布，沒有發現針孔。她又稱，對於疫苗有殘留液體，她不知道是否正常，亦不肯定應否獲發疫苗接種紀錄，又指「我唔係主動做呢啲野嘅人。」案件明（27日）續審。

案件編號：KTCC 429/2022