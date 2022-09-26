促盡快推0+0並與內地通關　總商會：唔可以坐喺度等機會返嚟

新一份施政報告即將出爐，香港總商會今日（26日）就9大範疇發表建議書，建議政府盡快推出「0+0」入境檢疫政策，與外地及內地復常通關，否則會落後於其他競爭對手，又指「唔可以坐喺度等機會自動回港」，但強調香港有固有優勢。總商會亦指據早前的調結果顯示，73%企業指如檢疫放寬，會重新考慮離港決定，惟8%企業已最終決定不會留港。

香港總商會在5月24日至31日期間，訪問395間中小企及大型企業，當時仍採用嚴謹的本港入境檢疫安排，當中86%受訪企業反映，本港的旅遊限制及檢疫要求對公司營運有高至非常高的影響，近40%企業已經或正計劃縮減本港業務。有73%企業表示，如果香港放寬相關限制和要求，會考慮改變或重新審視移離香港的決定，但同時有8%反映已最終決定不會留港。

總商會總裁梁兆基指已要求政府重新檢視對內防疫政策，包括聚會人數、經營時間等有何防寬空間，強調恢復正常通關是留住企業的關鍵。至於政府日前指經濟預測負增長，梁稱商務活動及展覽等需時安排，料相關經濟影響未必即時浮現。

而總商會主席阮蘇少湄指應恢復盡快全面通關，及早撤銷所有防疫措施，因香港現時競爭力已大幅落後，加上地緣政治、能源危機及主要經濟體衰退，香港處於孤立狀態，外界亦對香港情況有誤解導致形象受損，強調香港需重現推廣動感活力。她指「0+3」方案「唔係完全解決問題」，希望「0+0」推出時間表愈快愈好，又指鄰近地區人才競爭激烈，但強調香港條件非常之好，對重拾競爭力有信心，因香港仍擁有國際金融中心地位等優勢，只要盡快聯通內地與外國，惟「唔好可坐喺度等機會自動回港。」