運輸工以網上圖片虛報父親快測結果陽性　認罪判處感化1年

一名24歲運輸工疑因父親有債務問題，想逼父親留在家中，故在他不知情下，以網上搜尋的快測結果相片，向衞生署虛報父親快速測試呈陽性及將結果上載到快測呈報平台。男子早前承認一項「明知而向衞生主任提供任何在要項上屬虛假的資料」及兩項「阻礙公職人員」罪，今（26日）於東區裁判法院被判感化1年。而早於上周五(23日)西九龍裁判法院亦曾處理另一宗虛報快測結果的案件，判處該被告監禁。

本案案情指，任運輸工的被告陳松深（24歲）於今年3月12日，將其父親個人資料及被告自己的電話號碼上載到快測呈報平台，申報其父新冠肺炎快測結果呈陽性，及後獲衞生署發出隔離令。被告父親其後被抽中進行核酸檢測以覆核結果，衞生署人員兩度嘗試致電給被告父親，但他回覆指從沒有申報，衞生署人員察覺背景聲音嘈雜，調查後發現被告上載的快測結果相片，曾出現在同年3月1日的一則Facebook貼文上，遂就事件報警。警方調查後，同年4月19日拘捕被告，被告在警誡下作招認，並解釋：「我諗住搵老竇，所以係網上申報」。被告在警誡錄影會面中，稱父親有債務問題，故他打算透過隔離令迫使父親留在家中，才能與父親在家商量，被告又承認在網上尋得快測結果相片，衞生署人員兩度致電時，他曾假裝是父親。

另外，25歲女文員李穎怡疑為騙取病假，將他人的快速測試陽性結果上載到快測呈報平台，衞生署抽查覆檢揭發她並無確診，她疑因怕要入住方艙醫院，再否認自己曾將資料上載到該平台。她上星期五（23日）承認「明知而向衞生主任提供在要項上屬虛假或具誤導性的資料」及「明知而向獲授權人員提供在要項上屬虛假或具誤導性的資料」共2罪，被判即時入獄14天。高級督察劉震宇就該2案會見傳媒，指歡迎法庭裁決，並引述裁判官判刑所指，被告行為可導致相關平台崩潰或增加醫療系統負擔，並強調案中違法行為嚴重，不負責任及浪費政府資源。劉又提醒市民就案件相關的罪行一經定罪，最高可判監半年。

案件編號：ESCC 1766/2022