威院18名ICU職員確診　醫管局指近日無出席大型聚會

新冠疫情未止，醫管局也繼續出現零星個案。局方今日(26日)公布，威爾斯親王醫院深切治療部出現群組，共有18名職員確診，深切治療部服務不受影響。院方初步掌握，相關員工近日並無出席任何大型聚會，會繼續調查員工的感染源頭，並密切監察病人及員工的健康情況。而深切治療部採集的環境樣本全部無染出病毒。

醫管局表示，有2名職員在9月23日確診，當局展開接觸追蹤調查後，在過去3日先後發現多16名職員確診，有關職員正放取病假及接受隔離，情況穩定。醫院已安排深切治療部所有病人及職員接受病毒檢測，職員在工作期間均有穿戴合適的個人防護裝備，目前沒有病人被列為密切接觸者。院方強調，已在相關地點進行徹底清潔消毒，並會加強執行感染控制措施，包括在醫學監察期間，所有在深切治療部工作的員工均需佩戴外科呼吸器。

另外，有4間公立醫院，共6名病人經入院篩查或檢測確診，共有13名病人列為密切接觸者。